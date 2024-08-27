Türkiye 2024'te en çok WhatApp'ta mesajlaştı, işte en çok kullanılan 10 uygulama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'nı yayınladı. Araştırmaya göre, İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 88,8'e yükselirken en çok kullanılan ilk 10 uygulama da belli oldu. Buna göre WhatsApp zirvede yer aldı.
TÜİK'in yayınladığı 2024 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bir önceki yıla göre 1.7 puanlık bir artış gösterdi. Raporda verilen bilgilerde internet kullanım oranının, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 olduğu, 2024 yılında ise yüzde 88,8'e ulaştığı bildirildi.
Cinsiyet ayrımında 2024 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %92,2, kadınlarda %85,4 olarak gözlendi.
YÜZDE 73,7 E-DEVLET KULLANIYOR
Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %73,7 oldu. Bu oran, erkeklerde %80,7 iken kadınlarda %66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.
WHATSAPP ZİRVEDE YER ALDI
Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %86,2 ile WhatsApp, %71,3 ile YouTube ve %65,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %89,5 ile WhatsApp, %74,7 ile YouTube ve %67,0 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %82,9 ile WhatsApp, %68,0 ile YouTube ve %63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.
YÜZDE 47,9 İNTERNET BAĞLANTILI TV KULLANDI
İnternet kullanan bireylerin en fazla kullandıkları İnternete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla %47,9 ile İnternet bağlantılı TV, %10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi İnternete bağlı ev aletleri ve %9,7 ile akıllı saat, İnternet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, İnternet bağlantılı aksesuarlar, İnternet bağlantılı giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.
Bireylerin YÜZDE 89,2'Sİ "FİYAT ÖNEMLİ" DEDİ
Son 3 ay içinde İnternet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla %89,2 ile fiyat, %71,7 ile donanım özellikleri, %67,4 ile marka, tasarım veya boyut olduğu görüldü.
E-TİCARETTE GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR ZİRVEDE
İnternet üzerinden 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin %76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, %47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, %34,0 ile gıda ürünleri, %32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %29,2 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.
Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin %70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, %49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve %33,5'i gıda ürünleri; kadınların %83,0'ı giyim, ayakkabı ve aksesuar, %46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.