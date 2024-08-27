TÜİK'in yayınladığı 2024 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bir önceki yıla göre 1.7 puanlık bir artış gösterdi. Raporda verilen bilgilerde internet kullanım oranının, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 olduğu, 2024 yılında ise yüzde 88,8'e ulaştığı bildirildi.

Cinsiyet ayrımında 2024 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %92,2, kadınlarda %85,4 olarak gözlendi.

YÜZDE 73,7 E-DEVLET KULLANIYOR

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %73,7 oldu. Bu oran, erkeklerde %80,7 iken kadınlarda %66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

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WHATSAPP ZİRVEDE YER ALDI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %86,2 ile WhatsApp, %71,3 ile YouTube ve %65,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %89,5 ile WhatsApp, %74,7 ile YouTube ve %67,0 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %82,9 ile WhatsApp, %68,0 ile YouTube ve %63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları Toplam Erkek Kadın 2023 2024 2023 2024 2023 2024 WhatsApp 84.9 86.2 88.7 89.5 81.1 82.9 Instagram 61.4 65.4 63.5 67.0 59.3 63.9 YouTube 69.0 71.3 72.6 74.7 65.4 68.0 Facebook 51.4 49.4 62.6 60.5 40.4 38.4 X 23.7 22.7 28.8 27.6 18.6 17.8 Telegram 14.8 14.8 18.1 18.9 11.5 10.8 TikTok 17.1 19.1 21.2 23.5 13.0 14.7 Snapchat 9.6 9.8 8.3 8.3 10.9 11.3 BİP 4.0 3.1 4.7 3.6 3.3 2.6 Diğer Other 0.7 0.8 0.8 0.8 0.5 0.7 TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2024

YÜZDE 47,9 İNTERNET BAĞLANTILI TV KULLANDI

İnternet kullanan bireylerin en fazla kullandıkları İnternete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla %47,9 ile İnternet bağlantılı TV, %10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi İnternete bağlı ev aletleri ve %9,7 ile akıllı saat, İnternet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, İnternet bağlantılı aksesuarlar, İnternet bağlantılı giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.