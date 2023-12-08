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        Haberler Dünya 2024 yılının rengi belli oldu: Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü

        2024 yılının rengi belli oldu: Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü

        Pantone 2024 yılının rengini seçti. 2024'ün rengi Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:08
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        2023 yılının sona ermesiyle beraber peş peşe yılın filmleri, şarkıları ve kitapları gibi çeşitli kategorilerin seçilenleri belli oluyor. Sosyal medyada yankı bulan başlıklardan birisi de "Yılın Rengi". Pantone önümüzdeki yılın rengini "Şeftali Tüyü" olarak belirledi.

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        "DUYGULARI VURGULAYAN SICAK VE RAHAT BİR RENK"

        Pantone yılın rengini "Başkalarıyla birlikte olma arzumuzu ve bunun yarattığı duyguları vurgulayan sıcak ve rahat bir renk" olarak tanımladı. Şeftali tüyünün seçilme nedeni ise engin hassasiyet hissi vermesi, şefkat, paylaşım, topululuk ve iş birliği mesajlarını içten bir şekilde ilettiği için gösteriliyor.

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        Şeftali tüyünün aynı zamanda tat alma, görme, dokunma ve koku alma duyularımız arasında simbiyotik bir ilişki yarattığını belirten Pantone, bu yılın renk seçiminden oldukça memnun.

        Kaynak: Pantone

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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