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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS üniversite tercih açıklanma tarihi nedir?

        2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. 25 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri kapsamında öğrenciler kendileri için en iyi bölümüm seçmeye çalışıyor. 24 tercih hakkına sahip öğrencilerin 2 Ağustos'a kadar tercihlerini ÖSYM'ye göndermiş olmaları gerekiyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:44
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        Hayalinde üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin önünde tek bir basamak kaldı; tercihler! 25 Temmuz'da başlayan tercih dönemi sürerken, tercihlerini yapmış öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

        19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

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        2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        YKS tercihleri, 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        2024 YKS KONTENJAN KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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