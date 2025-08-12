Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, birinci ikinci üçüncü çocuk için ne kadar ödeniyor?

        Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 sonrası dünyaya gelen çocuklar için başlattığı doğum yardımı ödemeleri Ağustos ayında da sürüyor. Program çerçevesinde; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Ağustos dönemine ilişkin doğum yardımı ödemelerine dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere sağladığı doğum yardımı desteği, Ağustos ayında da gündemdeki yerini koruyor. Çocuk başına farklı miktarda ödemelerin yapıldığı doğum yardımı, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan her çocuğa koşulsuz şekilde veriliyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, merak edilen ayrıntılar…

        2

        AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 31 Temmuz'da yatmıştı.

        3

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        4

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

        5

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        9 kere Defne
        9 kere Defne
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!