Haziran SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuk bakımını desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Haziran ayında da merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bu destek programı çerçevesinde, geçtiğimiz ay 1 milyar 227 milyon TL'lik ödeme yapıldığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların artarak süreceğini vurguladı. Binlerce vatandaş, 2025 yılı Haziran ayı SED ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini öğrenmek istiyor. Peki, bu ayki SED ödemeleri hangi tarihte yatırılacak? İşte güncel gelişmeler ve ödeme takvimine dair detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk bakım giderlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Haziran ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Geçici maddi zorluklar yaşayan aileleri desteklemeyi amaçlayan bu yardım kapsamında, vatandaşlar 2025 yılı Haziran ayı ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, SED ödemeleri bu ay ne zaman yatırılacak? İşte ödeme tarihine dair güncel bilgiler ve süreçle ilgili detaylar...
2025 HAZİRAN SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Haziran SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Mayıs ayında SED ödemeleri 20 Mayıs 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
MAYIS AYINDA 1 MİLYAR 227 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.