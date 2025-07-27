Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa sahibini buluyor! - Futbol Haberleri

        2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa sahibini buluyor!

        2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi İngiltere ile İspanya arasında oynanacak finalle belli olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2025 kadınlarda kupa sahibini buluyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.

        EURO 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın galibi bu akşam belli oluyor. İsviçre'de Basel'in stadı olan St. Jakob-Park'ta oynanacak final mücadelesi saat 19.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Finalistlerden İspanya, yarı finalde Almanya'yı 1-0 mağlup ederken diğer finalist İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!