2025 Resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Takvime göre 2025 yılı, özellikle çalışanlar ve öğrencilere oldukça fazla dinlenme fırsatı sunuyor. Yeni yılda tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu da demek oluyor ki bazı tatillerin hafta sonuyla birleşmesi, ekstra tatil imkanını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki yılda, toplam 14,5 gün resmi tatil olacak. Peki, 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…