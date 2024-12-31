Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ | 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var? 2025 Resmi tatiller listesi

        2025 Resmi tatiller listesi: 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var?

        2025 Resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Ülkemizde dini ve milli bayramlar, tatil olması sebebiyle özellikle çalışanlar ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda bir gün olan resmi tatil, bazen de hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil fırsatına dönüşebiliyor. Ayrıca bazı yıllar Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri 9 güne çıkabiliyor. Takvime göre, yeni yılda tatillerin birçoğu hafta içine denk geliyor. Peki, 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Takvime göre 2025 yılı, özellikle çalışanlar ve öğrencilere oldukça fazla dinlenme fırsatı sunuyor. Yeni yılda tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu da demek oluyor ki bazı tatillerin hafta sonuyla birleşmesi, ekstra tatil imkanını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki yılda, toplam 14,5 gün resmi tatil olacak. Peki, 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…

        2

        2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        2025 yılı resmi tatil tarihleri şu şekilde:

        Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

        Ramazan Bayramı

        Arife: 29 Mart 2025, Cumartesi

        1. Gün: 30 Mart 2025, Pazar

        2. Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi

        3. Gün: 1 Nisan 2025, Salı

        3

        Kurban Bayramı

        Arife: 5 Haziran Perşembe

        1. Gün: 6 Haziran Cuma

        2. Gün: 7 Haziran Cumartesi

        3. Gün: 8 Haziran Pazar

        4. Gün: 9 Haziran Pazartesi

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

        4

        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

        Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

        5

        2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

        Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

        Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"