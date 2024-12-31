2025 Resmi tatiller listesi: 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var?
2025 Resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Ülkemizde dini ve milli bayramlar, tatil olması sebebiyle özellikle çalışanlar ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda bir gün olan resmi tatil, bazen de hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil fırsatına dönüşebiliyor. Ayrıca bazı yıllar Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri 9 güne çıkabiliyor. Takvime göre, yeni yılda tatillerin birçoğu hafta içine denk geliyor. Peki, 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…
2025 Resmi tatil günleri takvimi belli oldu. Takvime göre 2025 yılı, özellikle çalışanlar ve öğrencilere oldukça fazla dinlenme fırsatı sunuyor. Yeni yılda tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu da demek oluyor ki bazı tatillerin hafta sonuyla birleşmesi, ekstra tatil imkanını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki yılda, toplam 14,5 gün resmi tatil olacak. Peki, 2025 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
2025 yılı resmi tatil tarihleri şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı
Arife: 29 Mart 2025, Cumartesi
1. Gün: 30 Mart 2025, Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025, Salı
Kurban Bayramı
Arife: 5 Haziran Perşembe
1. Gün: 6 Haziran Cuma
2. Gün: 7 Haziran Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran Pazar
4. Gün: 9 Haziran Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.