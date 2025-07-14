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        Haberler Gündem Eğitim 2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

        2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:23
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        2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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