2026 ALES NE ZAMAN? ALES ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanır ?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için süreç resmen başlarken, sınava ilişkin ayrıntılar da gündemde yerini aldı. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanan 2026 takvimi kapsamında ALES, binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Adayların yoğun ilgisiyle birlikte ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarına dair bilgiler de öne çıkmaya başladı. İşte ALES'e dair tüm detaylar...
2026 ALES NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu olan ALES/1, 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirildi.
ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)/1 oturumunun sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.