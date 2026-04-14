ALES sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında 2026 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek ALES/1 oturumu öncesinde adayların gündeminde en çok sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Peki ALES sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturum tarihleri
Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:42
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’e katılacak yüksek lisans ve doktora adayları için sınav sürecine yönelik heyecan giderek yükseliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav takvimine göre yıl boyunca üç ayrı ALES oturumu gerçekleştirilecek. Bu nedenle adayların hazırlık programlarını belirlenen tarihlere göre planlaması büyük önem taşıyor. İşte adaylarca merak edilen detaylar
2026 ALES/1 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından ALES oturum takvimi belli oldu. Belirlenen takvime göre ALES 1 sınavı 10 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak.
2026 ALES/2 VE ALES/3 TARİHLERİ
ALES/2 sınavı 26 Temmuz, ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.