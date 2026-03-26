2026 AÖL sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2025–2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlandı. 14–15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde yapılan sınavların ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava katılan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Adaylar ayrıca AÖL soru ve cevaplarına nereden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile Açık Lise 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; AÖL sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecek.