ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Geçtiğimiz sene, TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK'in olumsuz görüşlerine rağmen asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi İşçi konfederasyonlarının tepksini çekmişti. Öyle ki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten arka arkaya açıklama gelmiş ve 2026 asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etmişlerdi.

İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atı.