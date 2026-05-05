Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Aşure Günü tarihi: Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

        2026 Aşure Günü tarihi: Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        Aşure Günü tarihi, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı ile birlikte idrak edilen bu özel günün hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Özellikle ibadetlerini bu dönemde yerine getirmek isteyenler, "Aşure Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Aşure Günü tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak görülen aşure geleneği, Aşure Günü ile birlikte yeniden yaşatılacak. Bolluk ve bereketin simgesi kabul edilen bu özel gün öncesinde, hicri takvim ile miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nün her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 10-11 gün daha erken tarihe denk geldiği biliniyor. Peki 2026’da Aşure Günü ne zaman, Muharrem orucu hangi gün başlayacak? Detaylar haberimizde…

        2

        2026 MUHARREM AYI TARİHİ

        Muharrem Ayı, hicri takvime göre yılın başlangıcı olarak kabul edilirken, 2026 yılında bu ayın ilk günü 16 Haziran Salı tarihine denk geliyor.

        3

        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

        4

        MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

        Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

        Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

        “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

        “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

        Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 73 yaşındaki İsmail Arbasun, evde tartıştığı oğlu 46 yaşındaki Kemal Arbasun'u, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi baba Arbasun, ilk ifadesinde uyuşturucu krizine giren oğlunun kendisini boğmaya çalıştığını söyledi (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması