2026 Avrupa Ligi Finali için güvenlik toplantısı!

20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında güvenlik toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Maçla ilgili hazırlıklar hakkında bilgiler paylaşıldı. Takımların otel ve seyahati, stadyum, taraftar toplanma ve ulaşım alanları ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik uygulamalar, UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri arasında görüşüldü.