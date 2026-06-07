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        Haberler Bilgi Gündem 2026 Babalar Günü ne zaman, hangi gün, bugün mü? Babalar Günü’nde alınabilecek hediye önerileri

        2026 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü hediye önerileri

        Babalar Günü için geri sayım başladı! 2026 yılında bu özel günün hangi tarihe denk geldiği ve haftanın hangi gününde kutlanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Hediye planı yapanlar dikkat! 2026 Babalar Günü tarihi netleşti. Peki bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor, tatil planlarını etkiliyor mu? İşte yanıtı…

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        2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre:

        2026 Babalar Günü tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. Hikâye, ABD’de yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadına uzanır.

        Sonora Smart Dodd, annesiz büyüyen ve çocuklarını tek başına yetiştiren babasını onurlandırmak istemiştir.

        1909 yılında bu fikri ortaya atmış,

        İlk Babalar Günü kutlaması ise 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yapılmıştır.

        Zamanla bu fikir yayılmış ve birçok ülkede resmi veya geleneksel bir gün olarak kabul edilmiştir. ABD’de ise 1972 yılında Başkan Richard Nixon tarafından resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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        BABALAR GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER

        Babalar Günü’nde hediye seçimi, babanın ilgi alanlarına göre değişebilir. İşte en çok tercih edilen hediye fikirleri:

        1. Klasik ve Şık Hediyeler

        Kol saati

        Gömlek, kravat veya ceket

        Cüzdan ve kemer seti

        2. Teknolojik Hediyeler

        Akıllı saat

        Kablosuz kulaklık

        Telefon veya tablet aksesuarları

        3. Kişisel ve Anlamlı Hediyeler

        Fotoğraf albümü veya çerçeve

        Kişiye özel kupa, tişört veya anahtarlık

        El yazısı not veya mektup

        4. Deneyim Hediyeleri

        Birlikte akşam yemeği

        Kısa tatil veya hafta sonu kaçamağı

        Sinema, konser veya etkinlik bileti

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        BABALAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

        Babalar Günü, sadece hediyeleşme günü değil; aynı zamanda baba figürünün aile içindeki emeğini, fedakârlığını ve rehberliğini hatırlama günüdür. Bu özel gün, küçük bir teşekkürün bile büyük bir anlam taşıdığını gösterir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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