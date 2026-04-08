        Haberler Bilgi Gündem 2026 bedelli askerlik ücreti: Ne kadar oldu, zam ne kadar, ne zaman geçerli?

        2026 bedelli askerlik ücreti: Ne kadar oldu, zam ne kadar, ne zaman geçerli?

        2026 yılının Nisan ayı itibarıyla bedelli askerlik ücretine ilişkin önemli süreç sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa teklifiyle birlikte bedelli askerlik tutarında artışa gidildi. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilave kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan düzenlemenin ardından, askerlik çağına gelen vatandaşlar ''Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi?'' ve ''Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        1

        Bedelli askerlik ücreti yükseldi mi, yürürlüğe girdi mi? Mart 2026 itibarıyla askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayanlar, TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Söz konusu düzenleme ile bedelli askerlik ücretinde dikkat çeken bir artış öngörülürken, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ilave kaynak sağlanması hedefleniyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        AK Parti, mali düzenlemeleri kapsayan ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre, mevcutta 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik ücreti yaklaşık yüzde 25 oranında artırılarak 416 bin 361 TL seviyesine çıkarılacak.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, ''Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak'' ifadelerini kullandı.

        3

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        TBMM Başkanlığı’na sunulan söz konusu teklif, geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onay aldı. Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündemine taşınacak düzenleme, burada da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
