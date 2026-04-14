2026 DGS başvuruları: DGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2026 yılına ilişkin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi, ÖSYM tarafından kesinleştirildi. Söz konusu sınav, ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına yerleşebilmesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
2026 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar, ÖSYM’nin resmi duyuruları aracılığıyla paylaşılacak. Adaylara sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve toplam 100 soruyu yanıtlamaları için belirlenen süre içinde cevap vermeleri beklenecek.
2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular, 15 Mayıs–2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların, bu süre zarfında işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekiyor.