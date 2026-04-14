Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 DGS başvuruları: DGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişinde önemli rol oynayan 2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Adayların merakla beklediği sınav süreci yakından izleniyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılına ilişkin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi, ÖSYM tarafından kesinleştirildi. Söz konusu sınav, ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına yerleşebilmesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        2

        2026 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar, ÖSYM’nin resmi duyuruları aracılığıyla paylaşılacak. Adaylara sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve toplam 100 soruyu yanıtlamaları için belirlenen süre içinde cevap vermeleri beklenecek.

        3

        2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Başvurular, 15 Mayıs–2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların, bu süre zarfında işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları gerekiyor.

        4

        2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde duyurulması bekleniyor. Bu süreç, adayların eğitim yol haritalarını belirlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Temizlik görevlilerinin molada 'tahterevalli' eğlencesi

        Bursa'da çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola veren temizlik görevlileri, tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Mahallelinin çektiği cep telefonu görüntülerinde günün iş stresini çocuk gibi eğlenerek attıkları görülen işçilerden Enes Akbulut (33), "Mola saatinde can...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        O para çalışırken alınamaz
        O para çalışırken alınamaz
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?