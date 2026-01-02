Kurban Bayramı ne zaman? 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Üç aylar devam ederken Kurban Bayramının ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Müslümanların her yıl kurban ibadetini yerine getirerek kutladığı bu bayram, İslamiyet'te büyük bir öneme sahiptir. Diyanet'in 2026 dini günler takvimini yayınlamasının ardından Kurban bayramı tarihi netleşti. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar haberimizde…
Yeni yıla girilmesinin ardından Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Büyük bir coşku ve manevi huzurla karşılanacak olan Kurban Bayramı, yıllık izinlerini ve seyahat rotalarını önceden planlamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet’in 2026 dini günler takvimini yayınlamasıyla birlikte bayram tatillerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Bu kapsamda “Kurban bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün sürecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek ve dört gün boyunca devam edecek. Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ise 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek.
Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi halinde tatil süresi 9 güne çıkabilir. Konuya ilişkin resmi açıklamalarla birlikte bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı netleşecek.