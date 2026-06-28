2026 DÜNYA KUPASI SON 32 TURU | 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri ve maç tarihleri
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler son 32 turu eşleşmelerine ve maç takvimine çevrildi. Turnuvanın yeni formatıyla birlikte daha fazla takımın yer aldığı bu aşama, tek maç eleme sistemiyle oynanacak kritik karşılaşmalara sahne oluyor. 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçlar, takımların bir üst tura yükselme mücadelesinde kaderini belirlerken futbolseverler için de yoğun bir fikstür dönemini başlatıyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri ve maç tarihleri...
Dünya Kupası 2026 son 32 turu, turnuvanın en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Grup liderleri, ikinciler ve en iyi üçüncülerden oluşan 32 takımın eşleştiği bu turda maçlar farklı şehirlerde oynanacak ve her karşılaşma adeta final niteliği taşıyacak. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri ve maç tarihleri...
2026 FIFA DÜNYA KUPASI SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ (TÜRKİYE SAATİ İLE)
28 Haziran Pazar
Güney Afrika – Kanada | Los Angeles Stadı | 22.00
29 Haziran Pazartesi
Brezilya – Japonya | Houston Stadı | 20.00
Almanya – Paraguay | Boston Stadı | 23.30
30 Haziran Salı
Hollanda – Fas | Monterrey Stadı | 04.00
Fildişi Sahilleri – Norveç | Dallas Stadı | 20.00
1 Temmuz Çarşamba
Fransa – İsveç | New York New Jersey Stadı | 00.00
Meksika – Ekvador | Mexico City Stadı | 04.00
İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Atlanta Stadı | 19.00
Belçika – Senegal | Seattle Stadı | 23.00
2 Temmuz Perşembe
ABD – Bosna Hersek | San Francisco Bay Area Stadı | 03.00
İspanya – Avusturya | Los Angeles Stadı | 22.00
3 Temmuz Cuma
Portekiz – Hırvatistan | Toronto Stadı | 02.00
İsviçre – Cezayir | BC Place Vancouver Stadı | 06.00
Avustralya – Mısır | Dallas Stadı | 21.00