2026 DUS sınav takvimi: DUS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Binlerce Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) adayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kariyer planlaması açısından kritik bir eşik olan DUS sınavının tarihi ve yerleri adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki DUS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (DUS) hazırlanan binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Uzmanlık yolunda önemli bir basamak olarak görülen bu sınav, kariyer planlaması yapan adaylar açısından büyük bir önem taşıyor. Adaylar, hem sınavın yapılacağı tarihi hem de sınav yerlerine ilişkin detayları yakından takip ederken, ÖSYM’den gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Süreç ilerledikçe DUS’a dair bilgiler merakla beklenmeye devam ediyor. Peki DUS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde.
DUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) bu yıl iki ayrı oturum halinde yapılacak. Takvimde yer alan bilgilere göre 2026-DUS 1. Dönem sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sürecine ilişkin ayrıntıları ve uygulama bilgilerini ÖSYM’nin resmi duyuruları üzerinden takip ediyor.
DUS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alan “DUS sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu yanıtını buldu. ÖSYM, 2026-DUS 1. Dönem sınavına ait giriş belgelerini erişime açarak adayların bilgisine sundu. Sınava katılacak adaylar, sınavın hangi okulda ve salonda yapılacağını bu belgeler aracılığıyla öğrenebilecek. Böylece sınav günü öncesinde tüm yer ve oturum bilgileri netleşmiş oldu.