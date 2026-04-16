2026 EKPSS ne zaman, saat kaçta? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) giriş belgesi nasıl alınır?
2026 EKPSS için geri sayım sürerken, binlerce aday sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte süreç netlik kazanırken, kamuya atanmak isteyen engelli adayların sınava ilişkin merakı da giderek arttı. Peki 2026 EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS giriş belgesi nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2026 yılında kamu kadrolarında görev almak isteyen binlerce adayın katılımıyla uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi koordinasyonunda iki yılda bir gerçekleştirilen sınav, adayların engel durumları ve eğitim seviyelerine uygun olarak hazırlanan özel soru içerikleriyle düzenleniyor. Peki 2026 EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS giriş belgesi nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde.
2026 EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026-EKPSS’ye ilişkin detaylar şöyle:
- Sınav, 19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
- Oturum, saat 10:15’te başlayacak.
- Adayların sınav binalarına girişleri 10:00’da sona erecek.
2026 EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-EKPSS sınav giriş belgesini görüntülemek için izlenecek adımlar şu şekilde:
1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi’ne (ais.osym.gov.tr) giriş yapın.
2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle (isterseniz e-Devlet üzerinden) kimlik doğrulamasını tamamlayın.
3. Ana sayfada yer alan “Başvurularım/İşlemler” bölümüne girin.
4. Açılan listeden “2026-EKPSS” seçeneğini seçin.
5. “Sınava Giriş Belgesi Görüntüle” butonuna tıklayarak belgenize ulaşın.