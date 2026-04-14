2026 EKPSS takvimi: EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylar, 2026 sınav takvimine dair ayrıntıları yakından izlemeye devam ediyor. "EKPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte gerçekleştirilecek?" soruları gündemdeki yerini korurken, sınav günü ve oturum bilgileri adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
2026 EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Ülke genelinde aynı anda uygulanacak sınavın saat 10.15’te başlayacağı bildirildi.
EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Adayların sınav günü yanında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri olan sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 9 Nisan 2026 itibarıyla adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor.