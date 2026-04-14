        2026 EKPSS takvimi: EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylar, 2026 sınav takvimine dair ayrıntıları yakından izlemeye devam ediyor. "EKPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihte gerçekleştirilecek?" soruları gündemdeki yerini korurken, sınav günü ve oturum bilgileri adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen engelli adayların katılacağı 2026 EKPSS için geri sayım sürüyor. Sınav tarihine ilişkin resmi duyurular ve başvuru sürecine dair detaylar yoğun ilgi görürken, adaylar “EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor.

        2026 EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Ülke genelinde aynı anda uygulanacak sınavın saat 10.15’te başlayacağı bildirildi.

        EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Adayların sınav günü yanında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri olan sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 9 Nisan 2026 itibarıyla adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor.

        EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu

        46 yıllık çift, yıl dönümünde birlikte kalp ameliyatı oldu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Doku ailesinin avukatı konuştu: "İntihar algısı oluşturuldu"
        Doku ailesinin avukatı konuştu: "İntihar algısı oluşturuldu"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında