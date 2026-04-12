        2026 evlilik kredisi: Faizsiz evlilik kredisi nedir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        2026 evlilik kredisi: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi için başvuru şartları neler?

        Milyonlarca evlilik hayali kuran çiftler için destekleyici bir imkan sunan faizsiz evlilik kredisi merak edilmeye devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan bu destekten yararlanmak isteyen çiftler başvuru şartlarını ve süreci araştırıyor. Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi için şartlar neler? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        1

        Faizsiz evlilik kredisine ilişkin şartlar ve yaş sınırına dair sorular, evlilik hazırlığındaki gençlerin gündeminde yer almaya devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan güncellemelerle kredi koşulları daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturuldu. Ev kurma sürecindeki ekonomik yükü hafifletmeyi hedefleyen bu destek programında, 81 ildeki gençler için başvuruların e-Devlet üzerinden alınması, sürecin daha hızlı ve kolay tamamlanmasını sağlıyor.

        2

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

        Artan düğün ve ev kurma maliyetleri karşısında gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçlayan bu özel fon, yalnızca maddi yardım sunmakla sınırlı kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu hale getirerek daha bilinçli ve sağlam aile yapılarının oluşturulmasını hedefliyor.

        3

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Evlilik kredisi, 18-29 yaş aralığındaki genç çiftler için geçerlidir. Başvuru yapacak çiftlerin toplam gelirinin, asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekmektedir.

        Kredi, 48 ay vadeli ve faizsiz geri ödeme imkânıyla sunulmaktadır.

        Ayrıca çocuk sahibi olan çiftlere borç erteleme hakkı tanınmaktadır.

        4

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak ilgili başvuru formunu doldurabilir ve süreci dijital ortamda kolayca tamamlayabilir.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
