Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 FED faiz takvimi: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit kalacak mı?

        2026 FED faiz takvimi: Faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit kalacak mı?

        Nisan 2026'daki FED toplantısı, küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-İran ateşkesi sonrası azalan jeopolitik belirsizlik, FED'in faiz politikasına yönelik beklentileri yeniden şekillendirirken, alınacak kararın küresel ekonomi üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit kalacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Piyasalarda beklenti yükselirken, 2026 Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Küresel ekonomi, Orta Doğu’dan gelen gelişmelerin yanı sıra ABD’den açıklanacak kritik verilere odaklanmış durumda. 28 Şubat’ta başlayan bölgesel gerilimin ardından 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkes piyasaları bir miktar rahatlatsa da, şimdi gözler FED Başkanı Powell ve ekibinin alacağı faiz kararına çevrildi.

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Nisan ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Piyasalarda merakla beklenen faiz kararı ise toplantının ikinci gününde, 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.

        3

        FAİZLER SABİT TUTULACAK MI?

        Piyasa verileri ve FedWatch Tool tahminleri, Nisan toplantısında faiz oranlarının sabit bırakılma olasılığının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Yüzde 98’e yakın ihtimalle herhangi bir değişiklik beklenmezken, ABD-İran arasında sağlanan ateşkes ve son jeopolitik gelişmeler yatırımcıların daha iyimser bir görünüme yönelmesine neden oldu.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
