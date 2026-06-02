2026 FIFA Dünya Kupasında C Grubu: Brezilya!

Brezilya Milli Takımı, ABD, Kanada ile Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyona tarihinde turnuvaların tamamında yer alma başarısına imza atan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Fas, İskoçya ve Haiti ile C Grubu'nda yer alan Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 28 puanla 5. olarak tamamlayarak 2026'daki turnuvaya gitme hakkını kazandı.

Dünya Kupası'na giden yolda 18 maç oynadığı elemeleri 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan "Sambacılar", 24 gol atarken kalesinde ise17 gol gördü.

Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.

Güney Amerika elemelerinde puan durumu şöyle oluştu:

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde gitmişti.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, 34 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet etti. Fenerbahçeli kaleci Ederson da milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı.

Form durumu sakatlıklar sonrasında düşüş gösteren Neymar dışında Brezilya'nın forvet hattında Barcelona'dan Raphinha ile Real Madrid'den Vinicius Junior da kadrodaki diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.

SAKATLIKLAR

Brezilya, turnuva öncesi en büyük darbeyi milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'deki oyuncuları Rodrygo ve Eder Militao'dan aldı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, geçen mart ayında yaşadığı çapraz bağ ve menüsküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı ve Dünya Kupası'nda olmayacak.

Stoper oyuncusu Eder Militao ise nisan ayında yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası ameliyat olurken Brezilya savunmasındaki yerini alamayacak.

Chelsea'de oynayan 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao da sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.

Dünya Kupası tarihinde 114 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 76'sını kazandı, 19'undan beraberlikle, 19'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 237 gol attı, kalesinde 108 gol gördü.

Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

2018 - Çeyrek final

2022 - Çeyrek final

KADROSU

Brezilya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran (TSİ 01.00): Brezilya-Fas (MetLife Stadı)

20 Haziran (TSİ 03.30): Brezilya-Haiti (Lincoln Financial Field Stadı)

26 Haziran (TSİ 01.00): İskoçya-Brezilya (Hard Rock Stadı)