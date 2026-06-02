2026 FIFA Dünya Kupasında C Grubu: İskoçya!

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İskoçya Milli Takımı, tarihinde 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:37 Güncelleme:
        İskoçya Milli Takımı, ABD, Kanada ile Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek ve tarihinde 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

        Brezilya, Fas ve Haiti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan İskoçya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        İskoçya, Avrupa elemelerinin C Grubu'nda zirveye yerleşerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

        C Grubu'nda Yunanistan, Belarus ve Danimarka ile mücadele eden İskoçya, 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 13 puanla ilk sırada yer aldı.

        2026 FIFA Dünya Kupası biletini Avrupa Elemeleri C Grubu'nu lider tamamlayarak alan İskoçya, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

        Danimarka-İskoçya: 0-0

        Belarus-İskoçya: 0-2

        İskoçya-Yunanistan: 3-1

        İskoçya-Belarus: 2-1

        Yunanistan-İskoçya: 3-2

        İskoçya-Danimarka: 4-2

        Takım Sıra O G B M A Y AV Puan
        İskoçya 1 6 4 1 1 13 7 +6 13
        Danimarka 2 6 3 2 1 16 7 +9 11
        Yunanistan 3 6 2 1 3 10 12 −2 7
        Belarus 4 6 0 2 4 4 17 −13 2

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Teknik direktör Steve Clarke, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.

        İskoçya milli takımının kadrosunda, İngiltere Premier Lig tecrübesine sahip Andy Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ve Scott McTominay (Napoli) gibi isimler öne çıkıyor.

        İskoçya, FIFA dünya sıralamasında 43'üncü sırada bulunuyor.

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        İskoçya, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

        Son olarak 1998 Dünya Kupası'nda yer alan İskoçlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 28 yıllık özleme son verecek.

        Takım, daha önce 8 kez Dünya Kupası'nda mücadele ederken grup aşamasının üstüne çıkma başarısı gösteremedi.

        İskoçya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 23 maça çıkan İskoçya, bu müsabakalardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

        Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol atan İskoçya, kalesinde ise 41 gol gördü.

        İskoçya'nın en iyi Dünya Kupası performansı, kadrosunda Kenny Dalglish, Billy Bremner ve Joe Jordan gibi efsanelerin yer aldığı 1974'teki turnuvaydı.

        İskoçlar, 1974'te turnuvanın tek yenilgisiz takımı olarak Yugoslavya ve dönemin son şampiyonu Brezilya ile berabere kalırken Zaire'yi ise 2-0 yendi ve üç maçta kalelerini gole kapatmayı başardı. Ancak, İskoçya, ikinci grup aşamasına katılma şansını tek golle kaçırdı.

        İskoçya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

        1954 - Grup aşaması

        1958 - Grup aşaması

        1974 - Grup aşaması

        1978 - Grup aşaması

        1982 - Grup aşaması

        1986 - Grup aşaması

        1990 - Grup aşaması

        1998 - Grup aşaması

        KADROSU

        İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

        Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

        Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)

        Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

        MAÇ TAKVİMİ

        İskoçya'nın C Grubu'nda yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

        14 Haziran:

        04.00 Haiti-İskoçya (Boston Stadı)

        20 Haziran:

        01.00 İskoçya-Fas (Boston Stadı)

        25 Haziran:

        01.00 İskoçya-Brezilya (Miami Stadı)

