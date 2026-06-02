2026 Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Sadece 3 yaşlı İngiliz safkanların katıldığı ve 2400 metre mesafede koşulan bu köklü yarış, 1927’den bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına aralıksız olarak düzenlenmeye devam ediyor. Yüzüncü yıl heyecanı kapsamında, organizasyona özel hazırlanan yeni logo da kamuoyuyla paylaşıldı.