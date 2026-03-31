Habertürk
Habertürk
        2026 gelir vergisi uzatıldı mı, beyanname ne zaman verilecek, ek süre verildi mi?

        2026 gelir vergisi uzatıldı mı? Beyanname İçin ek süre var mı? Son gün ne zaman?

        Son günlerde vatandaşların gözü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı gelir beyannamesine ilişkin karara çevrildi. 31 Mart son gün olarak beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan süre uzatımına ilişkin bir karar verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        1

        Son günlerde milyonlarca mükellefin gündeminde, ''2026 Gelir Vergisi uzatılacak mı?'' sorusu yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisi kapsamında alınabilecek uzatma kararları, beyanname verme ve vergi ödeme takvimini doğrudan etkiliyor. Peki, mevcut durumda hangi tarihler öne çıkıyor ve mükellefler hangi hazırlıkları yapmalı? İşte 2026 yılı gelir vergisi takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

        2

        GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHİ UZATILDI MI?

        2025 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, normal koşullarda 31 Mart 2026 tarihine kadar verilmek zorunda. Aynı tarihe kadar birinci taksit ödemesi de yapılmalı. Mevzuat uyarınca beyan süresi, mart ayının son günü itibarıyla sona eriyor.

        3

        İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Yoğunluk, teknik aksaklıklar veya resmi tatiller nedeniyle beyan süresinin uzatılması her yıl mümkün olabiliyor. 2026 gelir vergisi beyannamesi için sürenin 7 Nisan 2026’ya kadar uzatılabileceği beklentisi gündemde. İkinci taksit ödemeleri ise değişmiyor; 2025 yılı gelir vergisi ikinci taksiti 31 Temmuz 2026’ya kadar yapılmalı.

        4

        2025 GELİR VERGİSİ İÇİN ÖNE ÇIKAN TARİHLER

        2025 yılı gelir vergisi beyannamesiyle ilgili kritik tarihler şöyle:

        Beyanname verme ve birinci taksit ödeme: 31 Mart 2026

        Olası uzatma durumunda beyan ve ilk taksit: 7 Nisan 2026

        İkinci taksit ödeme: 31 Temmuz 2026

        Süre uzatımı kararı alınırsa, beyan ve birinci taksit süresi birlikte öteleniyor; ikinci taksit tarihi ise genellikle değişmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
