Gökyüzü olaylarından biri olan “Gezegen Geçidi”, astronomi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Bu nadir olayda Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere toplam altı gezegen, Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda hizalanmış gibi görünecek. Olayın tam zamanı ve Türkiye’den gözlemlenebileceği saatler merak konusu oldu. Bu tür büyük çaplı hizalanmalar, astronomik verilere göre sadece birkaç yılda bir gerçekleşiyor. Bu kapsamda "2026 Gezegen Geçidi ne zaman, hangi gün, saat kaçta olacak?" sorusunun cevabı haberimizde...