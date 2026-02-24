Canlı
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Gezegen Geçidi tarihi: 6 gezegen Gezegen Geçidi'nde ne zaman, hangi gün buluşacak, Türkiye’de saat kaçta izlenecek?

        Gezegen Geçidi tarihi: Gezegen Geçidi ile 6 gezegen ne zaman, hangi gün buluşacak?

        2026 yılında gerçekleşecek "Gezegen Geçidi" adı verilen gökyüzü olayı gündeme geldi. Astronomik bir görsel şölen olan olayda, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere toplam 6 gezegen bir araya gelecek. Güneş Sistemi'nde birleşecek 6 gezegenin ne zaman görüleceği merak ediliyor. Peki, Gezegen Geçidi ne zaman olacak, Türkiye'den saat kaçta izlenecek? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 24.02.2026 - 13:05
        1

        Gökyüzü olaylarından biri olan “Gezegen Geçidi”, astronomi meraklılarının gündeminde yer alıyor. Bu nadir olayda Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere toplam altı gezegen, Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda hizalanmış gibi görünecek. Olayın tam zamanı ve Türkiye’den gözlemlenebileceği saatler merak konusu oldu. Bu tür büyük çaplı hizalanmalar, astronomik verilere göre sadece birkaç yılda bir gerçekleşiyor. Bu kapsamda "2026 Gezegen Geçidi ne zaman, hangi gün, saat kaçta olacak?" sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

        Gezegen Geçidi, Güneş Sistemi’ndeki birden fazla gezegenin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı doğrultuya yakın şekilde sıralanmış gibi görünmesidir. Gezegenler Güneş etrafında benzer bir düzlemde dolandıkları için zaman zaman 4, 5 ya da 6 gezegen aynı akşam veya sabah saatlerinde birlikte gözlemlenebilir.

        3

        2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?

        2026 yılının Gezegen Geçidi 28 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Bu tarihte Güneş’ten batı ufkuna doğru kısa bir süreliğine 6 gezegen bir arada görünecek.

        4

        HANGİ GEZEGENLER BİR ARAYA GELECEK?

        2026 Gezegen Geçidinde Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere toplam 6 gezegen gökyüzünde buluşacak.

        Hava koşullarının uygun olması durumunda Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek. Uranüs ve Neptün ise sadece dürbün ve teleskopla gözlemlenebilecek.

        5

        TÜRKİYE’DEN NE ZAMAN İZLENECEK?

        Türkiye’den 2026 gezegen geçidi, 28 Şubat akşamı gün batımından hemen sonra en iyi şekilde gözlemlenebilecek.

        Batı ufkuna bakıldığında yaklaşık 30–60 dakika boyunca Venüs, Jüpiter, Satürn ve Merkür çıplak gözle görülebilecek, Uranüs ve Neptün ise dürbün veya teleskopla izlenebilecek. Açık bir gökyüzü ve şehir ışıklarından uzak bir konum, gözlem için en uygun şartları sağlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
