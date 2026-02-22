2026 günlük fitre bedeli ne kadar oldu? Yeni fitre bedeli ne zamana kadar geçerli?
Ramazan ayının idrak edilmesiyle birlikte bu yılın fitre tutarı yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan dönemi için belirlenen fitre miktarını kamuoyuna açıkladı. Paylaşılan bu tutarın, bir sonraki Ramazan ayı başlayıncaya kadar geçerli olacağı bildirildi. İşte Diyanet tarafından duyurulan 2026 yılı fitre bedeli…
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için belirlenen fitre tutarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, fitre miktarı hesaplanırken bir kişinin günlük asgari beslenme ihtiyacının ölçüt alındığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından 2026 yılı fitre bedelinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 fitre miktarı ne kadar?
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi.
YENİ FİTRE TUTARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?
240 TL olarak belirlenen fitre bedeli 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak.
FİTRE KİME VERİLİR?
Diyanet İşleri, " Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez?" sorusuna şu yanıtı veriyor:
Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefîlere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğînânî, el-Hidâye, 1/111-112)
f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğînânî, el-Hidâye, 1/111)
Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/301)