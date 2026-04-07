        Haberler Bilgi Gündem 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına ilişkin 2026 takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. ''Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri açıklandı mı?'' soruları gündemdeki yerini korurken, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için MEB'in resmi açıklamalarını takip ediyor. Peki, 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        1

        Milyonlarca öğrenci için kritik süreç başladı. Merak edilen konular arasında ''2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?'' ve ''Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' soruları öne çıkıyor. Peki, süreçle ilgili son gelişmeler ne durumda? İşte detaylar…

        2

        BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

        Sınav kapsamında tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilere dört şıklı toplam 80 soru yöneltilecek ve adaylara 100 dakika süre tanınacak.

        3

        BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!