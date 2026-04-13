        2026 İstanbul Lale Festivali Tarihleri Belli Oldu! İstanbul Lale Festivali ne zaman ve nerede yapılacak?

        Nisan ayıyla birlikte baharın coşkusu hissedilmeye devam ederken, Adana'daki Portakal Çiçeği Festivali'nin ardından bu kez gözler İstanbul Lale Festivali'ne çevrildi. İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen festival, baharın gelişiyle birlikte şehri renkli bir görünüme büründürüyor. Peki Emirgan Korusu'nda laleler ne zaman açacak? İşte festivalle ilgili merak edilen detaylar…

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:58 Güncelleme:
        Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul, her yıl olduğu gibi bu nisan ayında da lale cümbüşüne sahne oluyor. Şehrin simgesi haline gelen ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Lale Festivali rotalarını ve hafta sonu gidilecek en güzel durakları vatandaşlar merak ediyor. İşte festivalin kapsadığı tarih ve gezilecek yerler

        2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ TARİHİ

        1 Nisan'da başlayan İstanbul Lale Festivali, 2026 yılında da 30 Nisan'a kadar sürecek.

        EMİRGAN KORUSU’NDA LALELER NE ZAMAN AÇACAK?

        Festivalin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Emirgan Korusu, 2026 yılında da lale şöleninin merkezi olacak. Lalelerin en güzel görünüme ulaşması ise her yıl olduğu gibi belirli bir çiçeklenme takvimine göre gerçekleşiyor.

        Lalelerin açma dönemi şu şekilde öngörülüyor:

        İlk açılış: Nisan ayının ikinci haftası

        En yoğun ve görkemli dönem: 10-20 Nisan 2026

        FESTİVALDE GEZİLMESİ GEREKEN YERLER

        İstanbul Lale Festivali yalnızca Emirgan Korusu ile sınırlı değil; şehrin birçok önemli parkı da bu renkli etkinlik için özel olarak hazırlanıyor.

        Festival kapsamında öne çıkan başlıca alanlar şunlar:

        Emirgan Korusu

        Göztepe 60. Yıl Parkı

        Gülhane Parkı

        Bu bölgelerde yapılan peyzaj ve düzenleme çalışmaları, lalelerin doğal açma dönemleri ve mevsim koşulları göz önünde bulundurularak titizlikle planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
