        Haberler Spor Futbol 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu!

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu. 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:59
        İşte Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar!

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu.

        İstanbul'un yanı sıra Çin'in Wuhan, Porto Riko'nun San Juan ve Fransa'nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.

        Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası bileti aldı.

        Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etmişti.

        2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (AA)

        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        "Liverpool baskı altında!"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
