Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 kış lastiği uygulamasında son gün ne zaman? Hangi araçlarda kış lastiği uygulaması zorunlu?

        Sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her yıl belirli tarihler arasında uygulanan zorunlu kış lastiği döneminde sona gelindi. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise uygulamanın hangi tarihte biteceği yer alıyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulamasında son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:12 Güncelleme:
        1

        Kış aylarının zorlu yol koşullarında güvenli sürüşü desteklemek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği döneminde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yürütülen uygulama, kısa bir süre sonra yerini yaz lastiklerine bırakacak. Peki, 2026 kış lastiği uygulamasında son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINDA SON GÜN NE ZAMAN?

        Alınan yeni karara göre, 15 Kasım’da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ZORUNLU?

        Ticari araçlar için zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların yanı sıra şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı mecburi olacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
