HANGİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Yasal düzenlemeye göre, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorundadır. Bu kapsamda otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçlı hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan gibi) yer alır.

Özel otomobiller için zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanımı tavsiye edilmektedir.