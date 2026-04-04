Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Hangi araçlar için kış lastiği zorunlu?
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sürücüler, "2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Daha önce 1 Aralık'ta başlayan uygulama, yapılan düzenlemeyle 15 Kasım'a çekildi ve süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Bu değişiklik özellikle ticari araç sürücüleri için bitiş tarihi konusunda kafa karışıklığı yarattı. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN SONA ERECEK?
Önceki yıllarda 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl mevsim koşulları nedeniyle 15 Kasım’da başladı. Yapılan düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği kullanımı 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
HANGİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?
Yasal düzenlemeye göre, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorundadır. Bu kapsamda otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçlı hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan gibi) yer alır.
Özel otomobiller için zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanımı tavsiye edilmektedir.