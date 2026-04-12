2026 KPSS başvuru tarihleri açıklandı! Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT başvuru günleri
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik hazırlık süreci adaylar için hız kesmeden devam ediyor. KPSS başvuru ve sınav takvimi, sınava katılacak binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından duyurulan tarihler merak konusu olurken, "KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans ve DHBT başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru süreci kaç gün sürecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Bu yıl KPSS’nin tüm oturumları planlandığı şekilde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar ise başvuru süreçleri ve sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’ye başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. oturum 12 Eylül 2026 tarihinde, 2. oturum ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.