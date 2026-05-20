        2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT sınav tarihleri

        Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen milyonlarca aday, gözünü ve kulağını ÖSYM'nin açıkladığı güncel sınav takvimine çevirmiş durumda. 2026 KPSS'ye ilişkin başvuru ve sınav tarihleri, adayların çalışma programlarını planlaması ve hazırlık sürecini doğru yönetmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kamuya atanma hedefiyle hazırlık yapan milyonlarca aday, ÖSYM’nin duyurduğu güncel sınav takvimini yakından takip ediyor. 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri, adayların ders programlarını oluşturması ve süreci verimli yönetmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle açıklanan takvim, sınav stratejisinin belirlenmesinde yol gösterici bir kaynak olarak öne çıkıyor.

        2026 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        ORTAÖĞRETİM

        KPSS Ortaöğretim sürecine ilişkin takvim netleşti. Buna göre başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026’da sona erecek. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların merakla beklediği sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        ÖN LİSANS

        KPSS Ön Lisans sürecine ilişkin takvim belli oldu. Buna göre başvurular 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026’da sona erecek. Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adayların beklediği sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        LİSANS

        KPSS Lisans takvimi belli oldu. Buna göre başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının 1. günü 12 Eylül 2026, 2. günü ise 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        DHBT

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sürecine ilişkin takvim belli oldu. Buna göre başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

        Sınavın sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
