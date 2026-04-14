2026 Kurban Bayramı takvimi: Bayram tatili 9 güne uzayacak mı? Kurban Bayramı ne zaman?
Milyonlarca vatandaş, hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak için Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 güne uzayacak mı? Detaylar haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2026 yılında Mayıs ayının son günlerine denk geliyor. Bayram tarihleri ve günlere karşılık gelen zaman dilimi ise şu şekildedir:
Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZAYACAK MI?
Bayram tatili şu an için arefe günü dahil olmak üzere 4,5 gün olarak planlanıyor. Pazartesi ve salı günlerinin de resmi tatil kapsamına alınıp alınmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.