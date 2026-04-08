2026 LGS başvuru tarihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor?
Giriş: 08.04.2026 - 16:14 Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde LGS sınav takvimi öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre başvuru süreci planlandığı şekilde sürüyor. Peki, LGS için son başvuru tarihi hangi gün? İşte merak edilen ayrıntılar...
2026 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde uygulanacak. Sözel bölüm saat 09.30’da, sayısal bölüm ise 11.30’da başlayacak.
LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
23 Mart’ta başlayan LGS başvuru süreci, 10 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
