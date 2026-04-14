2026 LGS son başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklamada, öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanma işlemlerinin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre süreçle ilgili işlemlerin belirtilen tarihler içinde tamamlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."