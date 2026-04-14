2026 LGS son başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

8.sınıf öğrencilerinin gelecek planları ve kariyerleri için kritik bir eşik olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), hem adaylar hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB'in başvuru sürecine ilişkin düzenlemeleriyle birlikte, başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için yeni bir fırsat daha oluştu. Peki, 2026 LGS son başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
LGS başvuru süresi uzatıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.
2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026 yılı merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak olup saatler şu şekildedir:
1. Oturum (Sözel): 09.30
2. Oturum (Sayısal): 11.30
LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav yerlerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacaktır.
2026 LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklamada, öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanma işlemlerinin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre süreçle ilgili işlemlerin belirtilen tarihler içinde tamamlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."