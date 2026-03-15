Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart enflasyon verileri ve Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur? TÜİK enflasyonu ayın kaçında açıklıyor?

        2026 Mart enflasyon verileri ve Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur?

        Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurusuna çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, 2026 yılı Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 12:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı verilere çevrildi. Açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, 2026 Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, kira artış oranı nasıl hesaplanacak?

        2

        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.

        3

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        4

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İlber