2026 Mavi Ay zamanı: Mayi dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisi ne?
2026 yılında gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Mavi Ay (Blue Moon) olayı için geri sayım başladı. Nadiren gerçekleşen bu astronomik olay, aynı ay içerisinde iki dolunay yaşanmasıyla ortaya çıkıyor. Peki, 2026 Mavi Ay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…
MAVİ DOLUNAY NEDİR?
Mavi Ay, astronomide belirli aralıklarla gerçekleşen ve genellikle 2,5 ila 3 yılda bir görülen özel bir gökyüzü olayıdır. Bu durum, Ay’ın evre döngüsü ile takvim ayı arasındaki zaman farkından kaynaklanır. Nadir yaşanması nedeniyle gökyüzü meraklılarının ilgisini çeken Mavi Ay, 2026 yılında Mayıs ayına denk gelerek dikkatleri üzerine çekiyor. Uygun hava koşullarında Ay’ın normalden daha parlak ve etkileyici görünmesi mümkün olurken, bu görsel şölen özellikle astrofotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.
MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Gökbilim hesaplamalarına göre, 2026 yılının merakla beklenen Mavi Ay olayı 31 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ay’ın en parlak ve en dolgun haliyle izlenebileceği bu özel an, Türkiye saatiyle gece yarısından sonra yaklaşık 23.45 civarında zirveye ulaşacak.
“Mavi Ay” ifadesi, adından da anlaşılacağı gibi Ay’ın renginin değişmesiyle ilgili değildir. Bu terim, aynı takvim ayı içinde meydana gelen ikinci dolunayı tanımlamak için kullanılır. Mayıs ayının başındaki dolunayın ardından gerçekleşecek bu ikinci dolunay, nadir görülmesi nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılmaktadır.
MAVİ DOLUNAY'IN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak):
Mavi Ay’ın etkisiyle bu burçlar için kariyer ve aile yaşamında kritik gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır ertelenen konular artık netlik kazanabilir ve önemli kararların alınması kaçınılmaz hale gelebilir.
Sabit Burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova):
Bu dönemde maddi konular ve kişisel değer algısı ön plana çıkıyor. Beklenmedik gelirler ya da ani harcamalar söz konusu olabilir. Finansal dengeyi korumak önemli hale gelecek.
Değişken Burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık): İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili konularda hareketlilik artabilir. Yarım kalan işler, projeler ya da eğitim süreçleri bu süreçte tamamlanabilir ve ilişkilerde daha derin bağlar kurulabilir.