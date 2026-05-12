Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Mavi Ay zamanı: Mayi dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisi ne? Mavi Dolunay nedir?

        2026 Mavi Ay zamanı: Mayi dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisi ne?

        2026 yılında gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Mavi Ay (Blue Moon) olayı için geri sayım başladı. Nadiren gerçekleşen bu astronomik olay, aynı ay içerisinde iki dolunay yaşanmasıyla ortaya çıkıyor. Peki, 2026 Mavi Ay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026’da gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Mavi Ay (Blue Moon) için geri sayım başladı. Oldukça nadir görülen bu astronomik olay, bir takvim ayı içinde iki kez dolunay yaşanmasıyla oluşuyor. Peki 2026’da Mavi Ay hangi tarihte ve saat kaçta gözlemlenecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

        2

        MAVİ DOLUNAY NEDİR?

        Mavi Ay, astronomide belirli aralıklarla gerçekleşen ve genellikle 2,5 ila 3 yılda bir görülen özel bir gökyüzü olayıdır. Bu durum, Ay’ın evre döngüsü ile takvim ayı arasındaki zaman farkından kaynaklanır. Nadir yaşanması nedeniyle gökyüzü meraklılarının ilgisini çeken Mavi Ay, 2026 yılında Mayıs ayına denk gelerek dikkatleri üzerine çekiyor. Uygun hava koşullarında Ay’ın normalden daha parlak ve etkileyici görünmesi mümkün olurken, bu görsel şölen özellikle astrofotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

        3

        MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

        Gökbilim hesaplamalarına göre, 2026 yılının merakla beklenen Mavi Ay olayı 31 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ay’ın en parlak ve en dolgun haliyle izlenebileceği bu özel an, Türkiye saatiyle gece yarısından sonra yaklaşık 23.45 civarında zirveye ulaşacak.

        “Mavi Ay” ifadesi, adından da anlaşılacağı gibi Ay’ın renginin değişmesiyle ilgili değildir. Bu terim, aynı takvim ayı içinde meydana gelen ikinci dolunayı tanımlamak için kullanılır. Mayıs ayının başındaki dolunayın ardından gerçekleşecek bu ikinci dolunay, nadir görülmesi nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılmaktadır.

        4

        MAVİ DOLUNAY'IN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

        Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak):

        Mavi Ay’ın etkisiyle bu burçlar için kariyer ve aile yaşamında kritik gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır ertelenen konular artık netlik kazanabilir ve önemli kararların alınması kaçınılmaz hale gelebilir.

        Sabit Burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova):

        Bu dönemde maddi konular ve kişisel değer algısı ön plana çıkıyor. Beklenmedik gelirler ya da ani harcamalar söz konusu olabilir. Finansal dengeyi korumak önemli hale gelecek.

        Değişken Burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık): İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili konularda hareketlilik artabilir. Yarım kalan işler, projeler ya da eğitim süreçleri bu süreçte tamamlanabilir ve ilişkilerde daha derin bağlar kurulabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de metroda küfürlü tezahürat kavgası; oklavayla müdahale etti

        GALATASARAY-Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi. Tepkiler sürerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadın yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DH...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Grönland için yeni adım
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!