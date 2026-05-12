MAVİ DOLUNAY'IN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak):

Mavi Ay’ın etkisiyle bu burçlar için kariyer ve aile yaşamında kritik gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır ertelenen konular artık netlik kazanabilir ve önemli kararların alınması kaçınılmaz hale gelebilir.

Sabit Burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova):

Bu dönemde maddi konular ve kişisel değer algısı ön plana çıkıyor. Beklenmedik gelirler ya da ani harcamalar söz konusu olabilir. Finansal dengeyi korumak önemli hale gelecek.

Değişken Burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık): İletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili konularda hareketlilik artabilir. Yarım kalan işler, projeler ya da eğitim süreçleri bu süreçte tamamlanabilir ve ilişkilerde daha derin bağlar kurulabilir.