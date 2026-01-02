Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 MEB eğitim öğretim takvimine göre yaz tatili ne zaman başlıyor?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler ve veliler yaz tatilinin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2026 MEB eğitim öğretim takvimi ile yaz tatili tarihi…
Yeni yıla girilmesinin ardından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2026 MEB eğitim öğretim takviminin yayınlanmasıyla birlikte tatil tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “Yaz tatili hangi günlere denk geliyor, okullar ne zaman kapanıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
MEB eğitim öğretim takvimi ile okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak ve 2025-2026 eğitim yılı tamamlanmış olacak.
2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim döneminin 26 Haziran Cuma günü tamamlanmasının ardından yaz tatili başlamış olacak.