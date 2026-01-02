Yeni yıla girilmesinin ardından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2026 MEB eğitim öğretim takviminin yayınlanmasıyla birlikte tatil tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “Yaz tatili hangi günlere denk geliyor, okullar ne zaman kapanıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar…