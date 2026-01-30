Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. MEB kadrolarında yönetici, müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, başvularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bu kapsamda “2026 MEB EKYS sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?” sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...