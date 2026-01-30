Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB EKYS başvuruları başladı! EKYS başvurusu nasıl, nereden yapılır, sınav tarihi ne zaman, sınav ücreti nasıl yatırılacak?

        2026 MEB EKYS başvuruları başladı! MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır, sınav tarihi ne zaman?

        2026 MEB EKYS başvuruları 30 Ocak bugün başladı. EKYS başvuru ekranı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav ücretlerini yatırarak 5 Şubat Perşembe gününe kadar başvurularını tamamlayacak. Sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren 2026 MEB EKYS kılavuzu yayımlandı. Peki, EKYS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, başvurular nasıl yapılacak, sınav ücreti nereden yatırılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:55
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. MEB kadrolarında yönetici, müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, başvularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bu kapsamda “2026 MEB EKYS sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?” sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

        2

        2026 MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI

        Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuruları 30 Ocak 2026 saat 10.00'dan itibaren başladı.

        Adaylar başvurularını, 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü ise 13 Şubat 2026 olarak belirtildi.

        2026 MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar MEB EKYS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler.

        2026 MEB EKYS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 EKYS SINAVI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.

        Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        5

        EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKYS sınav sonuçları, 9 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

        6

        EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        EKYS sınav ücreti 1.400 TL olarak belirlendi.

        Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (2.100 TL) yatıracaklar.

        EKYS SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?

        Adaylar EKYS sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler.

        ÖSYM EKYS SINAV ÜCRETİ YATIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
