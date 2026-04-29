2026 MSÜ takvimi: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra adayların gözü sonuç açıklamasına çevrildi. 2026 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Adaylar "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?" sorularına yanıt ararken, sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. İşte MSÜ yerleştirme sonuçlarına dair son bilgiler…
Adayların gözü, sonuçların Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edileceği duyuruyu yakından takip ediyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. İşte detaylar
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları Mayıs ayı sonu ile Haziran ayı başı arasında açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.