2026 MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde asker olma hayali kuran binlerce aday için tercih dönemi tüm hızıyla sürüyor. 2026 MSÜ tercihleri için son başvuru tarihi yaklaşırken, adaylar ''MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek?'' ve ''Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
2026 MSÜ tercih süreci, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre Mart ayı sonunda başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adayların, tercihlerini resmi platform üzerinden eksiksiz ve doğru şekilde yapması gerekiyor. Tercihlerini tamamlamayan adaylar ise ikinci aşama seçimlere katılamayacak, bu da sürecin önemini artırıyor. İşte, süreçle ilgili detaylar...
2026 MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
2026 MSÜ adayları için tercih dönemi 24 Nisan’da sona erecek. 25 Mart’ta başlayan süreç, belirtilen tarihte saat 23:59 itibarıyla sistemin kapanmasıyla tamamlanacak.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ tercihleri, ÖSYM aracılığıyla değil, Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılıyor. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına erişebiliyor.