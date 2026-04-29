        2026 TÜİK NİSAN AYI ENFLASYONU: Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Nisan ayı enflasyon beklentisi

        Küresel ekonomi piyasalarının merakla takip ettiği FED faiz kararı bu akşam açıklanacak. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak Nisan ayı enflasyon verileri için de geri sayım sürüyor. Ekonomistler ise Nisan ayına ilişkin TÜFE beklentilerini büyük ölçüde netleştirmiş durumda. Peki Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:31
        Küresel finans piyasalarının dikkatle izlediği FED faiz kararı bu akşam kamuoyuna duyurulacak. Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri için de geri sayım devam ediyor. Ekonomistler ise Nisan dönemine ilişkin TÜFE tahminlerini büyük oranda şekillendirmiş bulunuyor. Peki Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıklayacak.

        2026 NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

        TÜİK tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa uzmanlarının enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon dikkat çekti.

        Nisan ayı için aylık TÜFE beklentisi yüzde 2,93’e yükselirken, bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 2,11 seviyesindeydi. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 27,53 olarak güncellenirken, önceki beklenti yüzde 25,38 düzeyindeydi. Öte yandan 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 23,39 olarak kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
