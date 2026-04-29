2026 TÜİK NİSAN AYI ENFLASYONU: Nisan ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Nisan ayı enflasyon beklentisi

2026 NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

TÜİK tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa uzmanlarının enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon dikkat çekti.

Nisan ayı için aylık TÜFE beklentisi yüzde 2,93’e yükselirken, bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 2,11 seviyesindeydi. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 27,53 olarak güncellenirken, önceki beklenti yüzde 25,38 düzeyindeydi. Öte yandan 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 23,39 olarak kaydedildi.