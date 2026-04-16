2026 Nisan ayı İş Bankası promosyonu: İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Artan rekabetle birlikte promosyon ödemelerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok banka nisan ayına özel güncel kampanya tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Sunulan promosyon miktarları ise emekli maaşının seviyesine ve ek otomatik ödeme talimatı gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte 2026 Nisan ayı İş Bankası promosyonu
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
PROMOSYON DETAYLARI
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.