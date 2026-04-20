2026 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon beklentileri ne yönde?
Hem yatırımcılar hem de yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için büyük önem taşıyan Nisan ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak güncel veriler, vatandaşların alım gücüne dair önemli ipuçları sunacak. Peki 2026 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentileri ne yönde? Ayrıntılar haberimizde.
NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon görünümüne ilişkin önemli ipuçları verirken, memur ve emekli maaş zamlarına dair beklentileri de ortaya koydu. Ekonomistlerin paylaştığı tahminler ise şöyle şekillendi:
Nisan ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 1,5