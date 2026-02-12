2026 ÖGG sınav tarihi: Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
2026 yılının ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı sınavda üç farklı tür olan silahlı, silahsız ve silah farkı oturumları gerçekleşecek. Sınava girecek güvenlik görevlisi adayları, sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediliyor. Peki, 2026 ÖGG sınavı ne zaman, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak? İşte tüm detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı gündemdeki yerini koruyor. Binlerce güvenlik görevlisi adayın gireceği sınavda, çoktan seçmeli 100 genel soru sorulacak. Silahlı, silahsız ve silah farkı oturumlarından oluşan sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “ÖGG sınavı hangi gün yapılacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2026 yılında gerçekleşecek ilk Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adayların sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.
2026 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2026 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAVI KAÇ SORU OLACAK?
ÖGG silahlı sınavda 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorulacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak. Silahsız sınavda sadece 100 genel soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
Silah farkı sınavında ise 25 silah bilgisi sorusu sorulacak ve sınav 30 dakika sürecek.
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Değerlendirme sürecinin ardından ÖGG sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.