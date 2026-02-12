Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı gündemdeki yerini koruyor. Binlerce güvenlik görevlisi adayın gireceği sınavda, çoktan seçmeli 100 genel soru sorulacak. Silahlı, silahsız ve silah farkı oturumlarından oluşan sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “ÖGG sınavı hangi gün yapılacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...